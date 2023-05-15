Kayıp üniversiteli boş arazide ölü bulundu

Sakarya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Bekir T.'nin (20) boş arazide cansız bedeni bulundu.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olup, Adapazarı ilçesindeki Uzunoğlu İşhanı Mescidi'nde vekil imam hatiplik yapan Bekir T.'den, haber alamayan arkadaşları polise başvurdu. T.'nin cep telefonu da Kuzey Terminal bölgesinde bulundu. Çalışma başlatan polis, T.'nin bu sabah Dağdibi Mahallesi'ndeki boş arazide cansız bedenine ulaştı. Darp izlerine rastlanan cenaze, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Otopsi sonrası T.'nin cenazesi, memleketi Uşak'a gönderilecek. Olaya ilişkin cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

DHA