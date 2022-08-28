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Kayseri'de korkunç olay: 3 yaşındaki çocuk tabancayla babasını öldürdü

Kayseri'de korkunç olay: 3 yaşındaki çocuk tabancayla babasını öldürdü

Kayseri'de 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babası Gökhan Ç'yi (24) vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Ç.'i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Ç.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Ç.'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Ç.'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler KAYSERİ ÇOCUK ÖLÜM
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