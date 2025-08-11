Kendi mezarını kazdırmışlar! Tarlada bulunan cesedin sırrı çözüldü

  1. Anasayfa
İzmir'in Seferihisar ilçesinde tarlada gömülü olarak bulunan cesedin, 1 aydır kayıp olan Suriyeli inşaat işçisine ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, inşaat işçisine kepçe ile kendi mezarını kazdırdıkları iddia edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaklaşık 1 ay önce, 37 yaşındaki Suriyeli inşaat işçisi M.A.'ın kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. A.'nın en son ilçe pazarında görüldüğü ve telefon sinyalinin Tepecik Mahallesi civarında kesildiği belirlenirken son olarak polis tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'ndeki bir tarlada gömülü halde erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 20 günlük olduğu değerlendirilen cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemlerine gönderildi. Cesedin kayıp olarak aranan Suriyeli inşaat işçisi M.A.'ya ait olduğu ortaya çıkarken, talihsiz adamın nasıl öldürüldüğü belirlenemedi.

Kendi mezarını kazdırmışlar

Olayın ardından polis ekipleri, cinayetle ilgili E.B. ve U.P. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İddialara göre, şüpheliler, borcu yüzünden alıkoydukları M.A.'ya kepçe ile kendi mezarını kazdırdı. Daha sonra ise A.'ı öldürüp çukurun içerisine gömdüler ve çukuru kapattılar. Gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

