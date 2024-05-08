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''Kesik baş'' cinayetinden ''yasak aşk'' çıktı

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Kastamonu'nda bir sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cansız beden ile ilgili yürütülen "kesik baş cinayeti"nden yasak aşk çıktı...

Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

Kastamonu'nda bir sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cansız beden ile ilgili yürütülen "kesik baş cinayeti"nden yasak aşk çıktı...

Olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu’nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu.

Kastamonu'nda bir sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cansız beden ile ilgili yürütülen "kesik baş cinayeti"nden yasak aşk çıktı...

Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden A.Y.’e (48) ait olduğu belirlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

Kastamonu'nda bir sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cansız beden ile ilgili yürütülen "kesik baş cinayeti"nden yasak aşk çıktı...

Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş birlikleri ise A.Y.’in kayıp başını arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nda bir sulama kanalında başı kesilmiş halde bulunan cansız beden ile ilgili yürütülen "kesik baş cinayeti"nden yasak aşk çıktı...

Öte yandan, cinayetin yasak aşk sebebiyle işlendiği iddia edildi.

İHA

Etiketler kesik baş cinayet sulama kanalı kastamonu
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