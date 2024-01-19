Kırmızı Bülten'le aranan 42 yabancı uyruklu daha Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın suç ve suçlulara yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken Kırmızı Bültenle aranan 42 yabancı uyruklu zanlı daha Türkiye'de yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "13 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-31' operasyonuyla 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 42 şahıs yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Operasyonun devam ettiğini belirten Yerlikaya "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" dedi.

19 GÜNDE 114 KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak’taki operasyonlarda Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı olan şüpheliler yakalandı.

Bu kişilerin; organize suç örgütü üyeliği, yasadışı silah ticareti, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, göçmen kaçakçılığı, nitelikli ve mali dolandırıcılık, soygun ve hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti.

1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, Kırmızı Bülten ile aranan toplam 114 şüpheli şahıs yakalandı.