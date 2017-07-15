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  4. 15 Temmuz 2017 10:09

Kız alıp verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5’si ağır 9 kişi yaralandı.

Kız alıp verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 9 yaralı
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Olay, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile fertleri, dün akşam saatlerinde İsa Tektaş Caddesi’nde karşılaştı.

Aileler arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların av tüfekleri ve tabancalarla birbirine ateş etmesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 Polisin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada kurşunlanan otomobilde bulunan Hüseyin Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, Servet, M. Nur, Musa, Reşat, Mahmut, İsa ve Halil K., Halil A., sokakta oynayan Mehmet Emin A. ile Bahoz A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahaleleri yapılan 10 yaralı, Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Reşat K. de Şanlıurfa’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İHA

kız isteme , kız isteme kavgası