''Kızıma tecavüz etti'' diyerek bastığı dükkanda yanlış kişiyi öldürmüş

Bursa'da tekel bayi sahibi Yılmaz A.'yı (39) pompalı tüfekle öldüren Sezgin Ö.’nün (50) asıl hedefinin, evli kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği Yılmaz A.’nın çalışanı Muhammet D. olduğu ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Yılmaz A.’yı neden öldürdüğünün net olarak anlaşılamadığı bildirilen Sezgin Ö.'nün pompalı tüfekli saldırısı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.



Olay, 13 Haziran günü, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Tekel bayi sahibi Yılmaz A., Sezgin Ö. tarafından iş yerinde pompalı tüfek ile vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan Sezgin Ö. ile saldırıyla ilgileri olduğu tespit edilen Yiğit K. ve Ahmet G.’yi (52) saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sezgin Ö. ile Yiğit K. tutuklandı, Ahmet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





KIZINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNULDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Soruşturmayı yürüten savcılık iddianameyi hazırladı. İddianamede, Sezgin Ö.’nün ifadesinde “Cezaevinde bulunduğum sırada kızım G.K.’ye, Görükle’deki tekel bayinde çalışan Muhammet isimli biri tecavüz etmiş. Bunu öğrendiğimde deliye döndüm. Tecavüz eden kişiyi cezalandırmaya karar verdim. Kızımın kayınbiraderi Yiğit’e, 'Bir alacağım var' deyip, 'Görükle’ye gidelim' dedim. Arabadan av tüfeğini alarak, dükkana girdim. Bir el ateş ettim, sonra olay yerinden ayrıldım” dediği bildirildi.



Yiğit K.'nin de ifadesinde, “Sezgin bana gezmeyi teklif etti. Ahmet’i alarak Görükle’ye gittik. İçki almak için tekel bayisine gitti. Cinayetten haberim yoktu. Arabada, gazete kağıdına sarılı tüfeği görmedim. Bira olduğunu zannediyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği kaydedilen iddianamede, Ahmet G.'nin “Yiğit ile daha önce sık sık alkol alıyorduk. Olay günü Görükle’de gezmeyi teklif etti. Sezgin ile Yiğit, tekel bayinin önünde araçtan indi. Yiğit, elinde bira şişesiyle geri döndü. Sezgin’in dönmeyeceğini söyledi. Aynı araçla döndük. Araçta bulunan silah ve cinayetten haberim yoktu” anlatımına yer verildi.



CEZAEVİNDEKİ EŞİNİ ALDATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen G.K.’nin ise şunları anlattığı bildirildi:

“Ş.K. ile evliyim. Üç çocuğumuz bulunuyor. Eşim cezaevine girdiğinde, Muhammet D. ile tanıştım. Aramızda ilişki başladı. Muhammet, evimde cep telefonunu unutmuş. Telefonu kayınbiraderim Yiğit K. bulmuş. Muhammet ile birlikte, samimi pozlarla çekilmiş fotoğraflarımı görmüş. Yiğit, ‘Ağabeyimi aldattın’ diyerek, beni dövdü. Babam Sezgin Ö.’nün bu şekilde olaydan haberi oldu. Babam tarafından öldürülen Yılmaz A. ile hiçbir ilgim bulunmuyor. Babam yanlış yönlendirilmiş olabilir. Maktül ile tanışıp tanışmadıklarını bilmiyorum.”



'NEDEN ÖLDÜRDÜKLERİ ANLAŞILAMADI'

Tutuklular Sezgin Ö. ve Yiğit K. hakkında '"kasten adam öldürmek' suçundan müebbet, tutuksuz Ahmet G. hakkında 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan 8 yıl hapis cezası istenen iddianamede, savcılık şu tespitte bulundu:



“Sezgin Ö.’ın kızı G.K.’nin ilişki yaşadığı Muhammet’in Kahramanmaraşlı, maktül Yılmaz A.’nın ise Gümüşhaneli olduğu, Sezgin’in kızına tecavüz edildiği iddiasıyla maktülü öldürdüğü iddiasının havada kaldığını, söz konusu şahısla, maktülün herhangi bir akrabalığının bulunmadığının kesin olduğu, tanışıklık ya da diyaloğun olduğuna dair dosyaya yansıyan bir delil olmadığı, olay yerinde keşif yapan şüphelilerin neden Yılmaz A.’ı öldürdükleri net olarak anlaşılmadı.”



İddianame, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.