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  4. 19 Kasım 2018 16:19

Kızının yanında çantasını çaldılar

İstanbul Zeytinburnu'nda yolda yürüyen bir kadının çantasını motorsikletli kapkaççılar gasp etti.

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İstanbul Zeytinburnu’nda, yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadının arkasından yaklaşan motosikletli kapkaççılar, çantayı açıp kaçtı. Zanlılar tarafından kadının çantasının çalınıp kaçarken yolda sürüklenmesi çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda, 2 Kasım Cuma günü Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak üzerinde yürüyen Çin uyruklu bir kadının arkasından motosikletle yaklaşan 2 kişi, kadının çantasını alarak kaçmaya başladı. Kaçarken çantasını bırakmak istemeyen talihsiz kadın, yolda metrelerce süre sürüklenirken, zanlılar arkalarına bakmadan kayıplara karıştı. 

Olayın ardından harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalarda kapkaç yapan şahısların M.K. ve İ.Ö. adlı kişiler olduğunu tespit etti. 5 Kasım’da yapılan operasyonda yakalanan kapkaç zanlıları İ.Ö. ve M.K., gözaltına alındı. Çaldıkları çanta içerinde bulunan parayı harcadıkları ileri sürülen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Kasım Salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Öte yandan, zanlılar tarafından kadının çantasının çalınıp kaçarken yolda sürüklenmesi çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kadına yaklaşan motosikletli zanlıların çantayı alıp kaçarken, kadını sürükledikleri görülüyor. Bu arada kadının olduğu düşünülen küçük bir kız da korku içinde olay yerinden uzaklaşıyor. 

İHA

hırsız , kız , gaspçı , kapkapçcı
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