Klinikte genç kadına tecavüz iddiası !

Ankara'da iddiaya göre profesör H.B. özel kliniğinde çalışan genç kadını alkol aldıktan sonra önce darp etti, ardından da defalarca cinsel saldırıda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine tutuklanan profesör cezaevine konuldu.



Olay 3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece Başkent’te yaşandı. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğretim üyesi olan H.B., akşam saatlerinde kendisine ait özel kliniğe gitti. Bu sırada klinikte 23 yaşındaki genç veteriner hekim Ç.B. nöbetçi hekim olarak bulunuyordu.

ALKOL ALMA TEKLİFİNİ REDDEDİNCE

İddiaya göre, Ç.B.’den yemek hazırlamasını isteyen Profesör H.B. daha sonra mutfağa gelip alkol almayı önerdi. Genç kadın bunu reddedince sinirlenen profesör önce fiziksel tacizde bulundu ardından da genç kadını darp etmeye başladı.

KAFASINI YERE VURDU

Genç kadının tepki göstermesi üzerine daha da sinirlenen H.B., genç kadını darp edip zorla alkol içirmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan genç kadını saçından yakalayarak, kafasını yere vurdu.

DEFALARCA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; H.B. darbelerin etkisi ile kendisinden geçen genç kadına defalarca tecavüz etti. Genç kadın gece saatlerinde gözünü farklı bir odada açtı. Başında ise H.B.’nin ortağı S.D. vardı. S.D. ise genç kadını şikayetçi olmaması konusunda uyardı. Kızını merak edip arayan anneye ise “Hasta müdahalesinde, size dönecek” dedi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

S.D. daha sonra “Ben bir şey yapmadım, bilgin olsun” diyerek genç kadını hastaneye götürme teklifinde bulundu. Genç kadın, profesörün aracını ile ve yine onun bir arkadaşı olan jinekoloğun kliniğine götürüldü. İddiaya göre, genç kadını muayene eden ve bazı ilaçlar veren jinekolog da genç kadını şikayetten vazgeçirmeye çalıştı.

RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra evine giden genç kadın, durumu annesine anlattı. Anne kız önce hastaneye gidip darp ve tecavüz raporu aldı. Ardından da polise giderek, Profesör H.B. ve S.D.’den şikayetçi oldular.

“BANA KOMPLO KURULDU” SAVUNMASI

Gözaltına alınan profesör kendini “Bana komplo kuruldu, birlikte olmadım” diyerek savundu. Ancak genç kadının aldığı raporlar bu beyanı çürüttü. İfadesine başvurulan jinekoloğun “H.B, beni arayıp ‘genç kız arkadaşımla fazla içki içtik, gece ne oldu hatırlamıyorum, biraz rahatsız’ sana getiriyorum” beyanı da profesör H.B.’yi ele verdi.

TUTUKLANDI

Şüpheli profesör tutuklanması istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim Sezer Söylemez, şüpheli profesörünün “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuklanmasına karar verildi. Profesör tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi'nden olaya ilişkin açıklama yapılarak, öğretim üyesi H.B. hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Basında çıkan, Üniversitemiz dışında özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırı haberi ihbar kabul edilerek, bu olayla ilişkili saldırı faili öğretim üyesi H. B. hakkında gerekli yasal işlem ile soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştır" denildi.