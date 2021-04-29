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  4. Komşu kavgasında ortalık savaş alanına döndü! 10 yaralı var

Komşu kavgasında ortalık savaş alanına döndü! 10 yaralı var

Malatya'da gerçekleşen vahim olayda iki aile arasında çıkan satırlı ve bıçaklı kavga büyüdü. 10 kişinin yaralandığı olaya polis müdahale etti.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda idiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan da 1’i ağır toplam kişi 10 yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Acil Servis’te tedaviye alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga hastanede de devam ederken, güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kavga mahalleli yaralı ambulans
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