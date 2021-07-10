Komşuların kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy Caddesi'nde meydana geldi. Tevhid Ş., 3 yıl önce iki katlı evinin alt katını sattığı Nazım O.'dan eve giriş yaparken başka bir yolu kullanmasını istedi. Komşular arasında bu nedenle husumet oluştu. Bugün Tevhid Ş. ile Nazım O.'nun eşi Ziyaver O. bu nedenle tartıştı. Ziyaver O.'nun haber verdiği eşi Nazım O. eve geldi. Nazım O. evin bahçesine girdiği sırada komşusu Tevhid Ş. tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Nazım ve Ziyaver O. çifti kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Nazım O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kurşun isabet eden Ziyaver O. ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nazım O.'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp eve gelen O. çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Öldürülen Nazım O.'nun PTT'den emekli olduğu ve ilçede kıraathane işlettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Tevhid Ş.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA