Komşuya ''FETÖ'cü'' iftirasına 6 yıl hapis

Ankara'da komşu esnafı "FETÖ'cü oldukları" gerekçesiyle şikayet eden bir kişi hakkında hapis cezası verildi.

Ankara'da, oto galeri sahibi Turgut K. hakkında, araç parkı nedeniyle daha önce mahkemelik olduğu, bitişiğindeki iş yerinin sahibi Y.Ö. ve 3 oğlu için 'FETÖ' üyesi oldukları yönündeki ihbarı asılsız çıkınca dava açıldı. Turgut K.'ye, yargılama sonucu 'iftira' suçundan 4 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Turgut K., 30 Haziran 2016'da, Hasköy Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi’nde iş yerinin önünde, bitişiğindeki iş yerinin sahibi Y.Ö.’nün oğlu A.Ö. ile park nedeniyle kavga etti. Kavganın devamında taraflar, farklı suçlamalarla birbirlerini şikayet etti. Savcılık, Turgut K. hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlattı. Turgut K. için bu soruşturmalarda takipsizlik kararı verildi.

4 İHBARDA BULUNDU, 'İLİŞKİLERİ NEDENİYLE ZENGİN OLDULAR' DEDİ

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Turgut K., husumetli olduğu Y.Ö. ile oğulları A.Ö., Z.Ö. ve S.Ö.'yü 'FETÖ' üyesi oldukları iddiasıyla farklı tarihlerde 4 kez, Ankara Valiliği ve 155'i arayarak ihbar etti. Turgut K., ihbarlarında kimliğinin gizli kalmasını isterken, Z.Ö.'nün bakanlıkta çalıştığını, S.Ö.'nün bakanlığa bağlı kurumda memur olduğunu, darbe girişiminin ardından bu kişilerin babalarına ait iş yerine daha önce görmediği kişilerin geldiğini söyledi. İhbarda, S.Ö. ve Z.Ö.'nün çocuklarının 'FETÖ'ye ait okullarda okudukları, ailenin 'FETÖ' ile ilişkisi nedeniyle işlerinde hızlı şekilde yükselerek kısa sürede zengin olduklarını iddia etti.

26 AY BOYUNCA İŞİNE DÖNEMEDİ

İhbarların ardından Y.Ö. ile 3 oğlu, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Y.Ö., A.Ö., Z.Ö., savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, S.Ö. için ise ek gözaltı süresi alındı. S.Ö. de 15 günlük gözaltı süresinin ardından sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma nedeniyle açığa alınan S.Ö., 26 ay boyunca işine dönemedi. Soruşturma sonunda baba ve 3 oğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararının ardından baba ve oğulları, ihbarcı hakkında şikayette bulundu. Savcılık kararı ile 155’e yapılan ihbarlar incelemeye alındı. Kimliği tespit edilen Turgut K. hakkında 'iftira', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Ankara 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Turgut K., 'iftira' suçundan 4 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Ailenin avukatı Nuran Özdemir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Ceza Dairesi'ne dilekçe yazarak karara itiraz etti. Özdemir, dilekçesinde, müvekkillerinin asılsız ihbar nedeniyle tüm hayatının altüst olduğunu, S.Ö.'nün 2 yıldan fazla işinden olduğunu, sanığa verilen cezada tüm katılanlar sayısı kadar artırım yapılması gerekirken, aksine takdir indirimi uygulandığını belirtti. Dilekçede eksik ceza uygulandığını belirten Özdemir, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini; bu yönde karar çıkmazsa kararın bozularak Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.