Konteyner yandı; deprem bölgesinde bir faciadan dönüldü

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden kalıcı evlerin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner alevler içinde kaldı.

Yangın, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diğer konteynerlere sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Konteyner yangınının hem gündüz çıkması hem de yangın sırasında boş olması sayesinde büyük bir faciadan dönüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

İHA