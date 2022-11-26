Konya'daki infial yaratan köpek katliamında ''yuh'' dedirten savunma

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ortaya çıkan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran "vahşet" ile ilgili olarak tutuklanan 2 sanığın ifadeleri "pes" dedirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin sokak köpeğini başına kürekle vurarak öldürmesi sosyal medyada infial yarattı. Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal görüntülerin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Murat B. ile Sefa Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Murat B. ile Sefa Ç. "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İlk olarak köpek bana saldırdı"

Görüntülerde köpeğin kafasına defalarca kürekle vuran Murat B. ifadesinde kendini "Ben sağlık teknisyeni olarak çalışıyorum. Olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yapıyorduk. Sefa Ç. içerden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. İlk olarak köpek bana saldırdı. Bende kendimi korumak için köpeğe kürekle 1 kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panik ile 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdu. Köpek şoka girdi. daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor" ifadelerini kullandı." diyerek savundu.

"Kendini korumak için köpeğe vurdu"

Sefa Ç. ise emniyetteki ifadesinde olayı "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. O sırada saldırgan bir köpek vardı. Ben onu yakalama aparatı ile tutuyordum. Köpek biranda Murat B.'ye saldırdı. O da kendini korumak için köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk" diyerek anlattı.

Editörün notu: Aşağıdaki video yaş ve cinsiyet gözetmeksizin pek çok kullanıcımızı rahatsız edebileceği için Haber3.com editörleri tarafından şifrelenmiştir. Videoyu kendi isteğinizle izleyebilmeniz için parola bölümüne izle yazarak görüntüleri izlemeye onay vermeniz gerekmektedir.