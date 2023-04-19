Konya'nın ciğerleri yandı!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alan çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, öğle saatlerinde Seydişehir-Antalya kara yolu Ağaçtepesi mevkisindeki ormanda çıktı. İhbarla Orman Genel Müdürlüğü ile belediyeye bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. 10 dönümlük alanda etkili olan yangına, havadan müdahale edildi. 2 saatlik çalışma ile yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalar sürüyor. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da bölgeye gelip, incelemelerde bulundu.
DHA
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