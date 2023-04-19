  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Konya'nın ciğerleri yandı!

Konya'nın ciğerleri yandı!

Konya'nın ciğerleri yandı!
Güncelleme:

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alan çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Seydişehir-Antalya kara yolu Ağaçtepesi mevkisindeki ormanda çıktı. İhbarla Orman Genel Müdürlüğü ile belediyeye bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. 10 dönümlük alanda etkili olan yangına, havadan müdahale edildi. 2 saatlik çalışma ile yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalar sürüyor. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da bölgeye gelip, incelemelerde bulundu.

DHA

Etiketler konya orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayram tatilinde yeni kimlik kartıyla gezilebilecek ülkeler
Renault Clio'yu baştan yarattı! 2 ay sonra Türkiye'de olacak!
Muharrem İnce'yi canlı yayında küplere bindiren soru: ''Saygısızlık bu''
YSK'dan Millet İttifakı kararı: Bu 16 ilde ittifak olmayacak!
Hastanede yangın kabusu: 29 kişi öldü, o anlar kamerada!
TCMB'nin yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi değişti
İstanbul'un en riskli 2 ilçesi belli oldu
EYT ile emekli olanların yeni mesleği bu oldu
Bodrum'da yine beyaz kum skandalı
Ekonomistlerin yeni döviz endişesi bu oldu