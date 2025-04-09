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Köpek saldırsıına uğrayan küçük çocuk dehşeti yaşadı

Köpek saldırsıına uğrayan küçük çocuk dehşeti yaşadı
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Diyarbakır'da sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi Daralan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde Ahmet P.'ye, köpek saldırdı. Sahibi, köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet P. ilk müdahalesinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kol ve bacaklarından yaralanan Ahmet P., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinin ise köpeğin sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

DHA

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Etiketler diyarbakır köpek saldırısı
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