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LGS'de Arda Güler'li din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu olay oldu

LGS'de Arda Güler'li din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu olay oldu
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2025 yılı LGS sınavında sorulan Arda Güler'li Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu gündem oldu...

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulandı. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başladı. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltildi ve 75 dakika süre tanındı. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verildi. LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda yapıldı ve toplamda 155 dakika sürdü LGS 1. oturum sınavı 10.45'te sona erdi, 2. oturum ise 12.50'de sona erdi.

Sınav sonrasında sınav soru ve cevap anahtarlarının erişime açılmasıyla her sene olduğu gibi bu sene de LGS'de öğrencilere sorulan ilginç sorular gündem oldu.

O sorulardan biri de Real Madrid'te forma giyen A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Arda Güler'in fotoğrafı üzerinden sorulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınav sorusuydu.

Arda Güler'in, Real Madrid formasıyla attığı bir gol sonrası yaptığı "Bu tevekkül inancımın göstergesidir" açıklamasına atıfta bulunan soru, "tevekkül inancı" kavramının ne anlama geldiğini sorguladı. Bu Din Kültürü LGS sorusu, güncel bir figür üzerinden dini bir kavramı sorgulamasıyla dikkatleri çekti.

İşte o soru:

2025 yılı LGS sınavında sorulan Arda Güler'li Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu gündem oldu...

 

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Etiketler Arda Güler lgs lgs 2025 din kültürü ve ahlak bilgisi soru tevekkül
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