Kene ölümleri bir ilimize daha sıçradı: Aynı ilde 2'nci ölüm!

Türkiye'de 2002 yılından beri görülmeye başlayan katil keneler can almaya devam ediyor. Sivas'ta peşpeşe yaşanan kene ölümleri şimdi de Kayseri'ye sıçradı. Kayseri'de bir kişi daha KKKA nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte Kayseri'de kene kaynaklı ölen kişi sayısı 3'e yükseldi.

Sivas'ta peşpeşe yaşanan kene ısırması kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ölümleri Kayseri'de can almaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda 3 çocuk annesi bir kadının kene ısırması kaynaklı ölümünün yaşandığı Kayseri de bu sefer de 3 çocuk babası bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla gittiği piknikte vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 3 çocuk babası A.Ş.(65), hayatını kaybetti.

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla pikniğe giden A.Ş.’in vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran A.Ş., cuma günü rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen A.Ş., bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

A.Ş.’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Pusatlı Mahallesi’ne getirildi. A.Ş., burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'nın belirtileri nelerdir?

Kırım Kongo kanamalı ateşinin belirtiler ise şöyle sıralandı;

Kenenin ısırmasından sonra 1-3 gün (en fazla 9 gün) içinde, hastalıklı kana/sıvıya temas sonrası ise 5-6 gün (en fazla 13 gün) içinde başlar.

Ani başlayan ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal şikayetler arasındadır.

İlerleyen günlerde ise burun, diş eti, cilt altı kanamaları, idrarda ve dışkıda kan, deride morarma, karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebilir.

Geç tanı koyulursa ölüm ihtimali artar. Ne yazık ki tedavi için özel bir ilacı yoktur.

Hekim, hastanın durumuna göre tedaviyi düzenler. Bu nedenle hastalıktan korunmak çok önemlidir.

Hastalıktan Nasıl Korunulur?

Pikniğe/tarlaya giderken uzun kollu kıyafet, pantolon ve çizme/tulum giyilmelidir. Pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır.

Kene bulunan yerlerden dönüldüğünde kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil tüm vücut kontrol edilmelidir. Kene varsa keneyi ezmeden, döndürmeden, cımbız veya eldivenle çıkarılmalıdır.

Eğer çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra o bölge antiseptikle (kolonya örneğin) temizlenmelidir. Kenelerin üzerine sigara basmak, kolonya veya gaz yağı gibi maddeler dökmek; kenenin kasılmasına ve taşıdığı mikropları vücuda aktarmasına neden olabileceğinden, bu tür uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Hayvanların kanıyla veya dokusuyla direkt temastan kaçınılmalıdır. Kene teması sonrasındaki 10 gün içinde ateş, kas ağrısı, kanama gibi şikayetler gelişirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sağlık çalışanına kene teması mutlaka söylenmelidir.

Kene fark edildiğinde: En kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Kıyafet seçimi: Kırsal alana çıkarken açık renkli, kapalı kıyafetler tercih edilmeli; pantolon paçaları çorap içine alınmalı.

Hayvan teması sonrası: Özellikle meralardan dönen hayvanlarla temas eden kişilerin dikkatli olması, üzerlerini kontrol etmesi öneriliyor.

Kene kontrolü: Doğa yürüyüşleri, piknik veya hayvan otlatma sonrası vücut dikkatlice kontrol edilmeli".

DHA