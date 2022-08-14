Köprüde eylem yapan işçiler gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki çalışan işçilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi karakolda bitti.

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nı yapan ana firma YDA GROUP’un kampında çalışan işçiler, çalışma koşullarına ve verilmeyen haklarına karşı önceki gün başlattıkları eylem bugün de devam etti.

Dev Yapı İş ve İnşaat-İş temsilcileri ve üyeleri Emlak Konut ve YDA Group'un vermediği hakları için Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yaptı.

Eylem yapan işçiler ve sendika temsilcileri darp edilerek gözaltına alındı.