Korkunç infaz! Baba ile 2 oğlu yemek sofrasında öldürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adnan B. ile iki oğlu, yemek yedikleri sırada husumetli akrabaları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Çatak Mahallesi'nde yaşayan Adnan B. (55) ile yeğeni R.B arasında iki gün önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre R.B amcasını ölümle tehdit ederek evden ayrıldı. Dün akşam saatlerinde amcası Adnan B. ve kuzenleri Tahsin B. ve Yasin B.'nin evde olduğunu gören R.B av tüfeğini alarak amcasının evine geldi. R.B. amcası ve kuzenleri yer sofrasında Yemek yediği sırada pencereden av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri amca ve kuzenlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan R.B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden baba ve oğulların cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailenin yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-İHA