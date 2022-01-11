Korkunç kaza: 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi can verdi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Aziz A. (48) idaresindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Erdinç Ş'nin kullandığı 14 ER 932 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, otomobil sürücü ile eşi Fadime (45), çocukları Beyzanur (20) ve Fatih Emre A.'in (11) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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