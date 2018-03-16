Korkunç olay ! Kayalıkların arasında bulundu

Samsun’da sahilde kayalıkların arasında başı, kolları ve bacakları olmayan bir kadın cesedi bulundu.



Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarındaki kayalıklar arasında çöp poşeti içinde bir ceset gördü. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekip cesette inceleme yaptı. Bir kadına ait olan cesedin kafası, kolları ve bacaklarının bulunmadığı saptandı.

Samsun'da korkunç olay... Kayalıkların arasında bulunduSamsun’da sahilde kayalıkların arasında başı, kolları ve bacakları olmayan bir kadın cesedi bulundu. Samsun'da sahilde kayalıkların arasında başı, kolları ve bacakları olmayan sadece gövdesi bir kadın cesedi bulundu. Olay bugün meydana geldi. Samsun'da sahilde spor yapan vatandaşlar deniz kenarındaki kayalıkları arasında çöp poşeti içinde bir ceset gördü. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, kafası, kolları ve bacakları olmayan sadece gövdesi bulunan kadın cesedini görüp güvenlik önlemi aldı. Tekne ile denizden kıyıya atıldığı belirlenen cesedin kime ait olduğu ise belirlenemedi.daha fazla video için

Tekne ile denizden kıyıya atıldığı değerlendirilen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna gönderildi. Polis kimlik tespiti ve olayın fail/faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.