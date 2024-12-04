Korkutan depremin ardından korkutan uyarı: ''Gerilim artıyor, 7 büyüklüğünde deprem olabilir''

Aydın'da dün akşam meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki fay hatlarının 6-7 büyüklüğünde depremler üretebileceği konusunda uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde dün saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Aydın bölgesindeki fay hatlarının 6-7 büyüklüğünde depremler üretebileceğini vurgulayan Bektaş, 2020 yılında gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin ardından bölgedeki gerilimin arttığını belirtti.

Bektaş, özellikle Büyük Menderes Grabenini sınırlayan faylarda gerilim birikiminin, büyük bir depreme yol açma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Bektaş açıklamalarında, "2020 yılında yaşanan 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin batıdan doğuya doğru yaptığı stres transferi, Aydın bölgesindeki fay hatlarını etkileyerek gerilim artışına neden oldu. Bu durum, 6-7 büyüklüğünde bir depremin oluşma olasılığını artırıyor" dedi.

Japon uzman da "zemin riskli" dedi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise Aydın’ın deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu ancak kısa vadede büyük bir deprem beklentisinin olmadığını açıkladı.

Moriwaki, özellikle Aydın’ın düz ve yumuşak zemin yapısının, olası bir depremde zemin koşullarını daha tehlikeli hale getirdiğini belirterek, bölge sakinlerine tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.

Afet bilincinin artırılması gerektiğine de dikkat çeken Moriwaki, "Bölge halkı, olası bir deprem için hazırlıklı olmalı" ifadelerini kullandı.