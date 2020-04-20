Koronavirüs hastası hastaneden kaçtı, evinde yakalandı

Korona virüsü taşıdığı şüphesiyle, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi’nde 2 gündür izolasyon alanında kontrol altında bekletilen U.Y’nin buradan kaçması üzerine polis harekete geçti.

Hastanın, merkez Seyhan ilçesindeki evine de giden polis, U.Y’nin burada olduğunu tespit edince olay yerine 112 Sağlık ekiplerinin sevk edilmesini istedi. Bu sırada ekipler, evin etrafı da çembere alındı.

Eve gelen özel kıyafetli sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından U.Y, yeniden hastaneye götürüldü.