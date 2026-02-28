Korsan davulcu alarmı verildi... Kartı görmeden kapınızı açmayın!

  1. Anasayfa
İstanbul Sultangazi’de "korsan" davulcular arasında çıkan yumruklu kavga, Ramazan ayı öncesi İstanbul’da "sahte davulcu" alarmını beraberinde getirdi. Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut’tan vatandaşlara hayati bir uyarı geldi: "Yaka kartı olmayana bahşiş vermeyin!"

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde seyyar çalışan ve "korsan" olduğu iddia edilen davulcular arasında çıkan yer kavgası, kısa sürede yumruklu arbedeye dönüştü. Yakınlarının da dahil olduğu kavgayı yoldan geçen bir sürücü güçlükle ayırırken, olay İstanbul genelindeki 961 mahallede görev yapacak binlerce davulcunun güvenilirliği tartışmasını başlattı.

"Osmanlı Geleneği Gölgelenmesin"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut, Ramazan kültürünü yaşatmak için çalıştıklarını ancak bu manevi atmosferi suistimal eden "korsan" isimlere karşı denetimleri artırdıklarını belirtti. Aykut, vatandaşların kapılarına gelen her manili ve kıyafetli kişiye inanmaması gerektiğini vurguladı.

Sahte Davulcu Nasıl Anlaşılır?

Başkan Aykut, resmi davulcuların sahip olması gereken kriterleri şu şekilde sıraladı:

Muhtar Onaylı Yaka Kartı: Her resmi davulcunun yakasında mahalle muhtarının imzası, mühürü ve fotoğrafının bulunduğu bir kart olmalı.
İzin Belgesi: Davulcuların üzerinde muhtarlık tarafından verilen resmi izin belgesi bulunmak zorundadır.
Emniyet Kaydı: Tüm resmi davulcuların isimleri, mahallenin asayişi için önceden emniyet birimlerine bildirilir.

Bahşiş Zorunluluğu Yok

Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran Aykut, "Ramazan davulcusuna herhangi bir ücret ödenmez, tamamen gönüllülük esasına dayalı bahşiş usulü çalışırlar. 'Şu kadar para vermelisiniz' diyenlere asla kanmayın. Uygunsuz bir hareket görürseniz derhal muhtarınıza bildirin" dedi.

