  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. KPSS'den çıktı, ağacın altında dinlenirken kanlar içinde kaldı

KPSS'den çıktı, ağacın altında dinlenirken kör kurşunun hedefi oldu

KPSS'den çıktı, ağacın altında dinlenirken kör kurşunun hedefi oldu
Güncelleme:

Diyarbakır'da KPSS'den çıkan ve okulun karşısındaki parkta bir ağacın gölgesinde dinlenen genç kadının başına yorgun mermi isabet eti.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özel Bulvarı’ndaki Koşuyolu Parkı’nda meydana geldi. Diyarbakır Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınava giren R.A. (26), dinlenmek için okulun karşısındaki parkta bir ağacın altına oturdu. R.A., o sırada başına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan R. A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada, R. A.’nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu, saat 14.30’daki ikinci oturuma bu olay nedeniyle giremeyeceği öğrenildi.

Polis, mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için 3 farklı açıdan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DHA

Etiketler KPSS park ağaç diyarbakır
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış İzmir'deki elektrik faciasında çok sayıda gözaltı kararı İzmir'deki elektrik faciasında çok sayıda gözaltı kararı İzmir'deki elektrik faciasında ilk rapor açıklandı İzmir'deki elektrik faciasında ilk rapor açıklandı Donald Trump'a mitingde suikast girişimi Donald Trump'a mitingde suikast girişimi Sıcak uyutmadı; yüzlerce kişi sahilde sabahladı Sıcak uyutmadı; yüzlerce kişi sahilde sabahladı Gurbetçiler akın akın geliyor: Kapıkule'de metrelerce kuyruk oluştu Gurbetçiler akın akın geliyor: Kapıkule'de metrelerce kuyruk oluştu Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit savurdu Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit savurdu İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar Trump'a silahlı saldırı düzenleyen saldırgan hakkında ilk detaylar Simpsonlar, Donald Trump'a suikastı da bildi Simpsonlar, Donald Trump'a suikastı da bildi
AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'' AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?''