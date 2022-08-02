Kübra'nın ölümüne takipsizlik

Katıldığı televizyon programı ile ünlenen Kübra E.'nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Avcılar’da sevgilisinin oturduğu evin balkonundan düşen Kübra E.’nin 'kıskançlık' yüzünden intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir binanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra E., Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak Kübra E. hastanede hayatını kaybetti.

Olay sırasında evde Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C. birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Kübra E.'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürülmüştü.

KISKANÇLIKLA GELEN ÖLÜM

30 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Kararda olaya ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Buna göre; Kübra E., olay günü kısa süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş'nin evine gitti. E., evde Emre Ş'nin Brezilyalı yeni sevgilisi ile karşılaşınca sinirlendi.



Çıkan tartışmanın ardından E., kendisini binanın 4’üncü katından aşağıya bıraktı.

Evde bulunan kişiler E.'yi durdurmaya çalıştıkları ama başarılı olamadılar.