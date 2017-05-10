Küçük çocuğu böyle haşladı ! O anlar kamerada

Şişli’de ünlü bir restoranda, çalışanın kasiyerin müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Suriyeli çocuğa sıcak su atmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Ünlü bir fast food zincirinin Nişantaşı şubesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda görevli bir çalışan, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle kapıda bekleyen Suriyeli çocuğa sıcak su atmıştı. Boynunda yanıklar oluşan minik çocuk, önce karakola ardında da hastaneye götürülmüştü.



İhlas Haber Ajansı’nın ortaya çıkardığı olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kasada görevli kadın çalışan, sıcak su doldurarak kapıya ilerliyor. Kapıda bulunan Suriyeli çocuğa elindeki sıcak suyu atıyor.

Sağ omuzu sırtı yanan çocuk hastanede tedavi edildi. Sabah saatlerinde psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük P.K, annesiyle evine döndü.

" 'ÇIK DIŞARI DEDİ'. SICAK SUYU ÜZERİME DÖKTÜ"



Su almak için işyerine gittiğini ve sırtına sıcak su döküldüğünü söyleyen küçük çocuk, "Ben su aldım dışarı çıkıyordum. Oradaki abla bana kızdı. 'Çık dışarı dedi'. Sıcak suyu üzerime döktü. Belim yandı. Ağladım" dedi.



Hurda kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan anne İ.K. ise, "Biz eşimle beraber orada kağıt topluyorduk. Yedi yaşındaki çocuğum bizimle beraberdi. Çocuğum susadığını ve su alacağını söyledi. Ben de kendisine para vererek gönderdim. Çocuk işyerinden suyu aldıktan sonra çalışan çocuğun üzerine kaynar su döküyor. Çocuk orada bağırınca bir müşteri yardımcı oluyor. Çocuğu alarak hastaneye götürüyor. Biz de çocuğumuzu aradık bulamayınca polisler getirdi. Biz suyu atan kişiden şikayetçi olmadık. Ama işyerinden şikayetçiyiz. Böyle bir kişiyi işyerlerinde çalıştırdıkları için" dedi.

"YEMEK YİYEN BİR KİŞİ ÇOCUĞU ALARAK KARAKOLA GÖTÜRMÜŞ"



Baba Ü. K. ise " Biz kağıt toplayarak geçiniyoruz. Dün de kağıt toplamak için oraya gittik. Çocuğum susadığını söyleyince para verdik. O da su almak için işyerine gitti. Orada çalışan kadın çocuğun üzerine sıcak suyu dökmüş. Annesi çocuğun gelmediğini fark edince koştu. Orada yemek yiyen bir kişi çocuğu alarak karakola götürmüş. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.