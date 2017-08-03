Kuran kursu hocası tacizden tutuklandı

Samsun’un Alaçam İlçesi’nde 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen Kuran Kursu hocası H.A. tutuklandı.



Olay Samsun’un Alaçam İçesi’nde meydana geldi. Bu yıl Kuran Kursu'na gitmek istemeyen 5 kız öğrencinin aileleri durumdan şüphelendi.

Ailelerin sıkıştırdığı 5 kız öğrenci, kursta hoca H.A.’nın kendilerini elle taciz ettiğini iddia etti. Aileler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan H.A., sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafındantutuklandı.