  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kuran kursunda taciz skandalı

Kuran kursunda taciz skandalı

Kuran kursunda taciz skandalı
Güncelleme:

Denizli’de bir Kuran kursunda aşçı olarak çalışan bir kişii hafızlık eğitimi gören 12 yaşlarında 2 öğrenciyi istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Denizli’de bir Kuran kursunda aşçı olarak çalışan A.D., hafızlık eğitimi gören 12 yaşlarında iki öğrenciyi istismar etti. Zanlı, ailelerin şikayeti üzerine tutuklandı.

Denizli'de yaklaşık 5 ay önce yaşandığı belirtilen olayda, başka bir Kuran kursunda kadrolu olmasına rağmen Pamukkale ilçesindeki Akköy İmamı Azam Yatılı Kuran Kursu’nda aşçı olarak görevlendirilen A.D.'nin, hafızlık eğitimi alan 12 yaşlarında iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

Ailelerin iddiasına göre iki çocuğa uzun süredir istismar ve tacizde bulunan şüpheli son zamanlarda tacizin dozunu artırdı. Bunun üzerine yaşadıklarını ailelerine anlatan çocuklar olayın ortaya çıkmasını sağladı.

‘DÖVEREK KOVMUŞLAR'

Sözcü’den Selami Aydın’ın haberine göre ailelerin şikayetinden sonra Kuran kursu yetkilileri, istismar ve tacizle suçlanan aşçı A.D.'yi döverek kurstan dışarı attı. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli kaçtıktan bir hafta sonra İzmir’de yakalandı.

Denizli’ye getirilen ve burada çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan şüpheli cezaevine konuldu.

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin konu hakkında inceleme başlattığı, yönetmelik şartlarına uygun olmayan bir personelin neden görevlendirildiği yönünde soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık olayın ortaya çıkmasıyla birlikte şüphelinin ilişiğinin kesildiğini kaydetti.

(Kaynak)

Etiketler kuran kursu aşçı skandal ahçı taciz istismar tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şehir eşkıyaları İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı! Önce dövdüler, sonra kaçırdılar
Uğur Dündar bir bağırdı salon buz kesti: ''Beni buna mecbur etmeyin!''
TOKİ kura çekimi için geri sayım! 12 il için kura tarihleri belli oldu
Tesla'da çalışan mühendisten TOGG'a övgü yağmuru: ''Birçok kişiyi şaşırtacak''
Yılın son tutulması 8 Kasım'da! Burçları neler bekliyor?
Erdoğan'ın görevden aldığı isim dikkat çekti
Ege beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha
İktidara yakın gazete rakam verdi: 2023'te asgari ücret ne kadar olacak?
AK Parti'den asgari ücret açıklaması
Yok böyle şanssızlık! Satmaya götürürken alev alev yandı