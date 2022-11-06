Kuran kursunda taciz skandalı

Denizli’de bir Kuran kursunda aşçı olarak çalışan bir kişii hafızlık eğitimi gören 12 yaşlarında 2 öğrenciyi istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Denizli’de bir Kuran kursunda aşçı olarak çalışan A.D., hafızlık eğitimi gören 12 yaşlarında iki öğrenciyi istismar etti. Zanlı, ailelerin şikayeti üzerine tutuklandı.

Denizli'de yaklaşık 5 ay önce yaşandığı belirtilen olayda, başka bir Kuran kursunda kadrolu olmasına rağmen Pamukkale ilçesindeki Akköy İmamı Azam Yatılı Kuran Kursu’nda aşçı olarak görevlendirilen A.D.'nin, hafızlık eğitimi alan 12 yaşlarında iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

Ailelerin iddiasına göre iki çocuğa uzun süredir istismar ve tacizde bulunan şüpheli son zamanlarda tacizin dozunu artırdı. Bunun üzerine yaşadıklarını ailelerine anlatan çocuklar olayın ortaya çıkmasını sağladı.

‘DÖVEREK KOVMUŞLAR'

Sözcü’den Selami Aydın’ın haberine göre ailelerin şikayetinden sonra Kuran kursu yetkilileri, istismar ve tacizle suçlanan aşçı A.D.'yi döverek kurstan dışarı attı. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli kaçtıktan bir hafta sonra İzmir’de yakalandı.

Denizli’ye getirilen ve burada çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan şüpheli cezaevine konuldu.

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin konu hakkında inceleme başlattığı, yönetmelik şartlarına uygun olmayan bir personelin neden görevlendirildiği yönünde soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık olayın ortaya çıkmasıyla birlikte şüphelinin ilişiğinin kesildiğini kaydetti.

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