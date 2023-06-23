Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı

Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı ile birlikte kurban kesmeyi planlayan vatandaşlara kritik bir "salgın hastalık" uyarısı geldi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarından Veteriner Hekim Mesut Seçer, kurban kesilirken hayvanın iç organlarının ortada bırakılmasının salgın hastalıklara yol açabileceğini söyledi. Seçer, "İç organların kısa sürede çıkarılması gerekir. Bunların kistli ya da zoonoz hastalıklar taşıyıp taşımadığına dikkat etmek gerek. Kırım kongo, şarbon, brusella gibi hastalıklara karşı bunların derin çukurlara gömülmesi gerekir" dedi.

Veteriner Hekim Mesut Seçer, kurban kesimlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış kesimhanelerde ya da kurban kesim bölgelerinde yapılması gerektiğini belirtti. Kesim sırasında hijyen kurallarına dikkat çeken Seçer, "Hayvanın iç organlarına dikkat edilmeli. İç organların kısa sürede çıkarılması ve bunların kistli ya da zoonoz hastalıklar taşıyıp taşımadığına dikkat etmek gerek. Gerek kırım kongo, gerek şarbon, gerek brusella gibi hastalıklara karşı bunların derin çukurlara gömülmesi gerekir. Kurbanlık hayvanlarda en çok karşılaştığımız şey ise kist hidatik hastalığı bakımından iç organların bulunmasıdır. Kistli organların köpek ve kediler tarafından yenmesini engellemek amacıyla mutlaka bu organların çıkarılıp 2 metrelik derin çukurlara gömülmesi gerekir" diye konuştu.

'AÇIK YARA VARSA ELDİVEN KULLANILMALI'

Seçer, kesimi yapacak kişinin ise işinin ehli bir kasap olması gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle hijyen açısından eldiven takılmalı. Yarası olan kişilerin özellikle eldiven takarak kesimi yapmasını sağlamamız gerekir. Tüberküloz olsun, şarbon olsun bu tarz zoonoz hastalıkların karşınıza çıkmaması için hayvanların sağlık raporunun olmasına dikkat edilmeli. Velev ki böyle bir hayvanla karşılaştınız diyelim; o zaman vakit kaybetmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber verilerek bunların ekipler tarafından imhası sağlanmalıdır. Kistli organlar dediğimiz şey zaten karaciğer, akciğer bölgelerinde üzerinde balon tarzındaki yapılar mevcut olduğu organlardır. Hayvanın genellikle akciğer bölgesinde sarımtırak bir renkte kaplama şeklinde olmaktadır. Bunlar zaten normal görüntüden farklı bir görüntü. Et üzerinde ve organlarda bir yapı gördüğünüzde muhakkak ilgililere haber vermeniz gerekmektedir" dedi.

'ETLERİ TEK PORSİYON HALİNDE SAKLAYIN'

Seçer, kurban etlerinin saklama koşullarına ilişkin de "Kurban etleri gıda için taşımaya uygun malzeme ve materyalle taşınması, bunların hava alabilir şekilde taşınması gerekmektedir. Etlerin ayrıca genellikle tek yemeklik porsiyonlar şeklinde saklanmasına özen göstermeliyiz. Buzdolabının sebzelik bölümünde bir hafta, buzluk bölümünde birkaç ay saklanabilir. Derin dondurucularda ise 6 aya kadar saklanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

DHA