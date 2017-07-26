FETÖ'ye içeriden darbe ! Kendi adamları ele verdi
FETÖ'ye içeriden darbe ! Kendi adamları ele verdi
Dev şirketin kurucusu, ünlü iş adamı vefat etti
Dev şirketin kurucusu, ünlü iş adamı vefat etti
Trump sinyali verdi: Hayranı değilim, yaptıklarını ödemeli
Trump sinyali verdi: Hayranı değilim, yaptıklarını ödemeli
Domuz gribi yine can aldı: 3 ölü
Domuz gribi yine can aldı: 3 ölü
Balayı zehir oldu ! Türk vatandaşını almadılar...
Balayı zehir oldu ! Türk vatandaşını almadılar...
Şoke eden görüntüler ! Yıllar sonra yeniden...
Şoke eden görüntüler ! Yıllar sonra yeniden...
TSK bomba yağdırdı: 9 terörist ölü
TSK bomba yağdırdı: 9 terörist ölü
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Temmuz 2017 08:26

Kütahya'da kan donduran kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da kan donduran kaza: 3 ölü, 1 yaralı
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, Metin Kara yönetimindeki otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Bariyerlerin biçtiği otomobildeki Mustafa Korkut ve Emre Yıldız olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Yaralanan Furkan Elçi ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan, yaşamını yitiren sürücü Kara ile Yıldız’ın Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu, dün cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.






İHA

kaza , trafik kazası , bariyer , kütahya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM