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Lise öğrencisi kızların elektro şok cihazlı kavgası şoke etti!

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada elektro şok cihazının da kullanıldığı görüldü.

Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunana otoparkta meydana geldi. İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir birine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Devreye hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken, birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grubu güçlükle ayırdı.

Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı.

İHA

Etiketler kocaeli liseli kavgası elektro şok cihazı
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