Liseli genç kızı ''seni MİT'e alacağız'' deyip taciz ettiler

Aralarında okul müdürlerinin de olduğu çok sanıklı "liseli kıza MİT yalanıyla istismar" davasında tanık albaydan olay ifade: Genç kızla imam nikahı bile kıymışlar!

Konya'da 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız' yalanıyla kandırılan lise öğrencisi G.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.M. (35) ile okul müdürleri H.A. (57) ve A.K.'nin (48) yargılandığı davada, emekli albay M.D. tanık olarak dinlendi. 16 Kasım 2022'de tutuklu sanıklar ile öğrencilerin bir arada olduğu yemek programını anlatan M.D., "Yemeğe gidince bir sıkıntı olduğunu fark ettim ancak gitmiş bulundum. H.A.'ya, A.M.'ın neden eşiyle gelmediğini sordum? O da 'Haberin yok mu? G.A. ile imam nikahı kıydılar' dedi" dedi.

Lise müdürü H.A., iddiaya göre; geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası A.M. ile tanıştırdı. A.M. da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası A.M., gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de A.M. tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında ayrıca okul müdürü H.A. ile G.A. ve A.M.'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü A.K. tutuklandı.

37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

A.M., H.A., A.K. hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar A.A., M.K., B.K., H.K. için de 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi. Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü duruşma görüldü. Duruşmada, o dönem Askeralma Bölge Başkanlığı yapan emekli albay M.D. tanık olarak dinlendi.

YEMEK PROGRAMINI ANLATTI

Okul müdürü H.A.'yu öğrenci velisi olarak tanıdığını belirten M.D., 16 Kasım 2022'de tutuklu sanıklar ile öğrencilerin bir arada olduğu yemek programını anlattı. M.D., "H.A., oğlumun okuldaki beden eğitimi öğretmeniydi, onu oradan tanıyorum. A.M.'ı ise H.A. ile 2-3 defa ziyaretime geldiğinde gördüm. Görüşmemde cep telefonu numaramı verdiğim A.M., beni arayıp, yemeğe davet etti. Kimlerin katılacağını sordum? H.A.'nun eşiyle geleceğini ve okuldan birkaç öğrencinin olacağını söyledi. Davete oğlumla gittim" dedi.

M.D., şöyle devam etti:

"Yemeğe gidince bir sıkıntı olduğunu fark ettim ancak gitmiş bulundum. Çünkü A.M.'ın yemeğe tek geldiğini, H.A.'nun eşi ve çocuğuyla geldiğini gördüm. H.A.'ya A.M.'ın neden eşiyle gelmediğini sordum? O da 'Haberin yok mu? G.A. ile imam nikahı kıydılar' dedi. İmam nikahı kutlamasından dolayı orada bulunmaktan rahatsız oldum. Yemekte gözüme çarpan A.M.'ın G.A.'ya eşi gibi davranarak, emirler vermesiydi. O anda tepkimi koydum. Ortamdakilere hitaben iyilikten, doğruluktan ve adaletten bahsettim. Daha sonra da ayrıldık. Yemeğe gittiğimde G.A.'nın davranışları hürmetkardı ancak sinirliydi. Yemekten ayrılıp, arabaya bindiğimizde, oğlum bana, 'Baba, kız hep bana baktı. Sanki yardım istiyor gibiydi' dedi."

'G.A. İMAM NİKAHI İSTEDİ'

Tutuklu sanık A.M. ise 17 yaşındaki G.A.'nın kendi isteğiyle birlikte olduğunu iddia etti. A.M., "Telefonum elinizdedir. G.A.'nın bana attığı resimler vardır. Bana resimleri atınca aradım ve bu resimleri atmamasını söyledim. Psikolojik tedavi görmekteyim. Psikoloğum G.A.'nın bu yaşta böyle yapabileceğini söyledi. 2 gün sonra G.A., imam nikahı istedi. G.A.'yı herhangi bir yere götürdüğüme dair hiç tanık yoktur. Sadece jandarma karakolunda kaldık" dedi.

'YANLIŞ YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM'

H.A. da duruşmada, şunları söyledi:

"Yanlış yaptım. Milli Eğitim'e bağlı bir okulda müdürlük yapmaya çalışıyorum. Çok şeye dikkat etmem lazım. Sürecin bu şekilde olacağını bilemedim. Yanlış yaptım. Huzurunuzda özür diliyorum, tahliyemi istiyorum."

A.K. ise hakkındaki suçlamaları reddedip, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)

