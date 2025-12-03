Liseli gençlerin ''şakalaşması'' kanlı bitti: 16 yaşındaki bir çocuk bıçaklandı

Aksaray'da biri 15 diğeri 16 yaşındaki iki liseli çocuk arasındaki bıçaklı şakalaşmanın sonu kötü bitti. 15 yaşındaki çocuk bıçaklanarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 809 Sokak’taki parkta meydana geldi. Lise öğrencileri A.U. ve O.M. parkta birbirleriyle şakalaşmaya başladı. O.M., yanındaki bıçağı çıkartıp şakalaşmayı sürdürürken, O.M.'yi sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan O.M. yere yığılırken, korku yaşayan A.U. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı O.M. müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil Servis’te tedaviye alınan O.M., “Beni bir arkadaşım bıçakladı. 11’inci sınıf öğrencisiyim. Şakalaşmadan oldu. Okuldan arkadaşım” dedi. O.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yârinden kaçan A.U.'yü yakalamak çalışma başlattı. (DHA) DHA