Mafya liderinin mezarındaki kanlı hesaplaşmada yeni detaylar

İstanbul Esenyurt'ta Lotu Quli lakaplı Azeri mafya lideri Nadir S'nin mezarı başında Ali Haşımov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay anlatıldı. 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı lotu quli lakaplı mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'ta Gülvadi mezarlığında bulunan kabrini ziyarete gelen Kenan I. ve Ali H. arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

"RAHATLAMASI İÇİN SİLAHI VERDİM"

Savcılıkça alınan ifadesinde Kenan I., Rusya'dan arayan bir arkadaşının Ali'nin kendisini öldürmek üzere gönderilmiş bir tetikçi olduğunu söylemesi üzerine tartıştıklarını anlattı. Şüpheli Kenan I., "Bu konuyu konuşmak için manevi ağabeyi olarak gördüğü Nadir Salifov'un mezarı başına gittik. Ali ile tartıştık onu iterek yere düşürdüm. Daha sonra kaldırarak sarıldım. Ali'ye silahı vererek rahatlaması için havaya ateş etmesini söyledim. Ancak Ali silahı kendi kafasına dayadı. Silahı elinden almak istediğimde silah ateş aldı ben kolumdan yaralandım. Hastaneye gittiğimde Ali'nin öldüğünü duydum" dedi.

Kriminal polis, ölen Ali H.'un el swaplarında atış artıklarına rastlandığını, şüphelilerde rastlanmadığını bildirdi.

İddianamede şüpheli Kenan I.'nin maktulü başından vurarak öldürdüğü anlaşıldığından 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.