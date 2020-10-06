Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alınan başkan konuştu

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan A., makam odasında bir kadınla görüntülü görüştüğü sırada cinsel içerikli sohbet etti.

CİNSEL İÇERİKLİ SOHBET ETTİĞİ KADIN GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

Sinan A., karşısında kadın soyunurken mastürbasyon yaptı. İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan A. ile cinsel içerikli sohbet ettiği görüntüleri kaydetti.

GÖRÜNTÜLER SENDİKANIN GENEL MERKEZİNE KADAR ULAŞTI

Kayıt, belediye işçileri arasında yayılmaya başladı. Görüntüler, Whatsapp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı. Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan A.'yı görevden aldı.

'BANA DÜZENLENEN BU KOMPLONUN HESABINI SORACAĞIM'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Sinan A., kendisine komplo kurulduğunu ve videoyu yayan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Sinan A., olayın 7- 8 ay önce yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu, bana düzenlenmiş bir komplodur. Bu olay 7- 8 ay önce yaşandı. Görüntüleri çeken bayan benden para istedi. Para vermezsem bu görüntüleri her yerde paylaşacağını söyledi. Ben de 'sana verecek param yok. Ne yaparsan yap' diyerek, bu kişinin tehditlerine boyun eğmedim. Fakat seçimden sonra bu görüntüler elden ele dolaşmaya başladı. Bu görüntüleri seçimde bana karşı kaybeden grubun herkese yaydığını biliyorum. Hem bu görüntüleri kaydedip, benden para isteyen kişi hem de bu görüntüleri yayan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana düzenlenen bu komplonun hesabını soracağım."