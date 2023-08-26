Manisa'da dehşet! Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 49 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Bir tavuk çiftliğinde çalışan R.T. ile evine gelen A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle T.'ye art arda ateş etti. T., komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA