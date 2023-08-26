  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Manisa'da dehşet! Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Manisa'da dehşet! Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Manisa'da dehşet! Evinde pompalı tüfekle öldürüldü
Güncelleme:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 49 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Bir tavuk çiftliğinde çalışan R.T. ile evine gelen A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle T.'ye art arda ateş etti. T., komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler manisa sarıgöl silahlı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deneme amaçlı ayçiçeği ektiler; sonuç şaşırttı
Mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti
Kaza geçiren Sabancı çiftinden haber var
Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu
İstanbul'da ağaçlık alanda yangın
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? SGK uzmanı rakam verdi
Ehliyetsiz yakalanan sürücüden ilginç tehdit: ''Şimdi ararım ve buraya yığarım''
Okullarda yeni dönem: Öğretmenler beyaz önlük giyecek
28 Ağustos haftası burç yorumları
Balıkçılar 1 Eylül'de ''vira bismillah'' diyecek