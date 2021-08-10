Manisa'da göçük faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Gördes ilçesinde su kazısı yaparken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunan Bayalan mevkisindeki tarım arazisinde kepçeyle su kazısı yapan Yaşar D. (62) ve Mustafa D. (70), göçük nedeniyle toprak altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerine çevredeki vatandaşların da destek verdiği çalışmada, göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Cenazeler Gördes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol