Manisa'da korkunç olay! Karı-koca ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Manisa’da Leyla-Mesut D. çifti evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

Salihli'nin kırsal Sart Mahallesi'nde oturan ve bir altın madeninde işçi olarak çalışan Leyla D. ve daha önce bir tuğla fabrikasında çalıştığı ancak bir süredir işsiz olduğu öğrenilen eşi Mesut D.'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Bugün saat 11.30 sıralarında eve gelen jandarma ekipleri, iki çocukları olduğu öğrenilen D. çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Farklı odalarda kanlar içinde yerde yatarken bulunan Leyla- Mesut D. çiftinin vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Çiftin biri askeri personel, diğeri ise lise öğrencisi olan iki çocuklarının ise olay sırasında evde olmadıkları belirlendi. Jandarmanın, kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlama olmaması nedeniyle D. çiftinin kendilerini tanıyan kişi veya kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Leyla- Mesut D. çiftinin cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, D. çiftini bıçaklayarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İHA