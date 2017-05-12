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  4. 12 Mayıs 2017 20:34

Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de PKK'ya yapılan operasyonda 500 kilogram el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmatlar bulundu.

Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi
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Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 500 kilogram mazot ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah ve 2 el bombası ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Elmabahçe Mahallesi kırsalında bir adreste silah ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet  Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürü HASAN Onar koordinesinde Terörle Mücadele ve Özel  Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince söz konusu İmahalleye bağlı Ulucanlar  mezrası yakınlarındaki kırsal alanda arama yapıldı.

Aramalarda teröristlerce gizlenmiş yaklaşık 500 kilogram mazot ile  güçlendirilen el yapımı patlayıcı, uzun namlulu silah, 2 el bombası, 10 sırt  çantası, 900 litre mazot ve 10 kilogram çivi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü olarak infilak  ettirildi. 

AA

patlayıcı , el bombası , mardin