SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 526 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 21 Temmuz 2020 19:12

Mardin'de bir otomobil seyir halinde alev alev yandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde gerçekleşen olayda, seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda alev almaya başladı.

Mardin'de bir otomobil seyir halinde alev alev yandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay,Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 67 FA 334 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Otomobilin kaput kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını sağa çekerek durdurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , mardin , mardinde yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM