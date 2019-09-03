  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Eylül 2019 20:49

Mardin'de mayın patladı: 1 çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk arazide hayvan otlatırken mayın buldu. Çocuğun eline aldığı mayın patladı. Mayının patlaması sonucu çocuk ağır yaralandı.

Mardin'de mayın patladı: 1 çocuk ağır yaralandı
A+ A-

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırsalda hayvan otlatan 14 yaşındaki çocuk, arazide eline aldığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Akdoğan (Arade) köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Ali Sarıdağ, hayvanları otlattığı sırada mayınlı araziye girip eline aldığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıdağ’ın durumunun ağır olduğu bildirilirken, Mardin’de tedavisinin yapılamayacağı teşhisi konularak Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Sarıdağ’ın iki gözü, bir eli ve diğer elinin parmaklarının koptuğu belirtilirken, yüzünün de patlamadan zarar gördüğü belirtildi.

Sarıdağ, tedavi için Gaziantep’e sevk edildi.

İHA

yaralama , çocuk , mardin , ağır
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM