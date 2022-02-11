  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Olay, Artuklu’nun Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralılardan 1’inin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölü sayısı 2’ye yükselirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler mardin sokak sokak ortası kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Haydar Dümen'in ölüm nedeni açıklandı
Sürücüler dikkat ! Artık ''kaçamayacaksınız!
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye rest: ''Bunun bedeli ağır olur''
Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira! Kadınların kazanç kapısı oldu
Ailesiyle barışmak için Esra Erol'a geldi, "Bu yaşta ben dul kalamam''' diyerek isyan etti
2. el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı 2. el!
Türkiye'yi ucuzluk marketine çeviren Bulgarlar geri geldi
Halk TV'nin alt yazısı olay oldu: Tunceli yerine Dersim
Üniversiteye girişte TYT ve AYT barajı kaldırıldı
Erdoğan günler sonra kameralar karşısında; hedefinde yine muhalefet vardı