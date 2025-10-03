  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Mardin'de tüyler ürperten olay: Yanmış erkek cesedi bulundu

Mardin'de tüyler ürperten olay: Yanmış erkek cesedi bulundu

Güncelleme:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi. Yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

text-ad
Etiketler Mardin Nusaybin yanmış ceset
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor Sumud Filosu'ndaki son tekneyle bağlantı kesildi Sumud Filosu'ndaki son tekneyle bağlantı kesildi CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Süper Loto'da 147 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı il belli oldu Süper Loto'da 147 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı il belli oldu Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu
MİT'ten ''Metron'' operasyonu: MOSSAD casusu deşifre edildi MİT'ten ''Metron'' operasyonu: MOSSAD casusu deşifre edildi AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi: Ölü ve yaralılar var AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi: Ölü ve yaralılar var TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu