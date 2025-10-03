Mardin'de tüyler ürperten olay: Yanmış erkek cesedi bulundu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bölgede yanmış erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi. Yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
