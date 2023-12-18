Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem başta İstanbul, Bursa ve Yalova olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Marmara Denizi'nde önceki hafta merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından sismik hareketlilik devam ediyor. Yaşanan depremler Marmara Bölgesi için yeniden korku dolu anların yaşanmasına yol açarken uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin devam edebileceğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Marmara Denizi'nde merkez üssü Gemlik Körfezi ve Yalova olan 100'ün üstünde farklı büyüklerde artçı depremler yaşanmıştı.

Marmara Denizi'nde bu gece de merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem başta İstanbul, Bursa ve Yalova olmak üzere birçok ilde hissedildi.

4,1 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra da yine Çınarcık merkezli 1.9 ve 1.6 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi'yse depremin büyüklüğünü 4,0 büyüklüğünde açıkladı. Kandillinin verilerine göre depremin derinliği 14 kilometre.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Depreme ilişkin X hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "Potansiyel tehlike var"

Öte yandan depremin ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu tür depremler bir şeyin tetikleyicisi olmayabilir. Biz bu depremleri o bölgenin canlılığı olduğu açısından kabul ederiz. Depremin bize mesajı bu bölgenin potansiyel bir tehlikesi var. 4 büyüklüğünü geçen her depremde insanlarımız küçükte olsa hissediyorlar" ifadelerini kullandı.

Ersoy kısa bir süre önce yaptığı açıklamada da Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini belirterek, "Bu süreçte çok uzun sürmeyecek öyle görünüyor. Tarihi sürece baktığımızda medeniyetlerde önemli yıkımlar oluşturan büyük hadiseler var. Marmara’da en son 1766’da çifte bir deprem var bunun süresi doldu. Dolayısı ile Marmara’da her an bir deprem olma potansiyeli var" demişti. İstanbul ve çevresinde olacak depremin büyük yıkım yaratacağını belirten Prof. Dr. “Deprem sizi beklemez. Geldiği zaman önemli bir yıkım yapar. Özellikle böyle sıvılaşabilir zeminlerde etkisi daha fazla olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saha tarama çalışmaları başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şu açıklamayı yaptı: "Marmara Denizi #Yalova #Çınarcık açıklarında , büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."