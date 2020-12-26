Medyum dehşeti: Hepsi enfeksiyon hastası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin evinde bulunan 20 köpek ve 16 kediye el koydu. İki katlı eve düzenlenen baskında bahçede 20 köpek ve 16 kedi tespit edildi. Hayvanların bir kısmının evde bir kısmının da bahçede derme çatma kulübede kötü koşullarda beslendiği belirlendi.

Medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin karşı koymaya çalışmasına rağmen hayvanlara el konularak belediyenin hayvan barınağına götürüldü. Sadiye Servet G.'ye de para cezası uygulandı.

Hayvanların, sağlık durumlarıyla ilgili hazırlanan ilk raporda bakımsız kaldıkları belirlendi. Hayvanlar arasından 4 kediyi muayene ederek raporu hazırlayan Veteriner Hekim Çağlar Aslan, kedilerin ilk muayenesinde uzun süre bakımsız kaldıklarını belirlediklerini söyledi.



Aslan, kedilerden 3 tanesinin çok zayıf olduğunu ve hepsinde enfeksiyona rastladıklarını belirterek, "İlk geldiklerinde çok yoğun ishalleri vardı, acil müdahale yaptık. İshalleri parazitliydi ve askaris döküyorlardı. Gelen hayvanların hepsi çok zayıf ve kanlarında yoğun enfeksiyon vardı. Durumları gerçekten çok kötü olarak bize geldi. Biz direk acil müdahalelerine başladık. Sıvı ve antibiyotik tedavileri devam ediyor. Parazitleri için tedavileri sürüyor. 2 hafta tedavilerine devam edeceğiz. Kilo almaları 3 ayı rahatlıkla bulabilir. Hayvanların durumunu stabil hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kedilerin kendilerine çok aç olarak geldiğini ve hemen mamalara hücum ettiklerini anlatan Aslan, "Normalde bir kedinin ortalama ağırlığı 4 kilo olması gerekirken, bize gelen kediler 2 kiloydu. İyi beslenemedikleri çok belli oluyor.