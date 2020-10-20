  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 20 Ekim 2020 21:43

Mersin'de dev operasyon! 220 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'na Brezilya'dan gelen bir gemide yapılan aramalarda 220 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin'de dev operasyon! 220 kilogram kokain ele geçirildi
A+ A-

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Brezilya'dan gelen gemideki kağıt yüklü konteynerlerde arama yaptı.

Aramada, A4 kağıt ambalajları arasına gizlenmiş 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

operasyon , mersin , kokain
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM