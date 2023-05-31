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Mersin'de paketleme tesisinde korkutan yangın

Mersin'de paketleme tesisinde korkutan yangın
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Mersin'in Tarsus ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi, Adana yolu üzerinde bulunan bir narenciye paketleme tesisinin bahçe bölümünde çıktı. Bahçede yer alan plastik sandıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği tesiste hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Etiketler yangın mersin itfaiye
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