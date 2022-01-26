Meslektaşı eski kız arkadaşını öldüren polis memuruna müebbet hapis cezası

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobille önünü kestiği kendisi gibi polis olan eski kız arkadaşını tabancayla ateş açarak öldüren şahıs için karar verildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobille önünü kestiği kendisi gibi polis olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Ç.'yı (29) tabancayla ateş açarak öldüren, annesi G. Ç.'yı (60) da yaralayan Suat T., karar duruşmasındaki son savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mehkeme heyeti T.'yi, meslektaşı Ç.'yı öldürmek suçundan müebbet hapis, anne Ç.’yı yaralamak suçundan ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat T., 4 Mart 2020’de, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Ç.'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu Ata Mahallesi 683 Sokak'ta kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi G. Ç.'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ç.'ya, 3'ü yanında bulunan annesine isabet etti. Hatice Büşra Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, anne Ç. ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Olay sonrası tutuklanan T. hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan’ 5 yıla kadar hapis ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 7’inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Suat T., pandemi nedeniyle Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS sistemi ile katılırken, anne G. ve baba Zekeriya Ç. ile avukatları katıldı.



'BİZDE YAŞIYOR SAYILMAYIZ'

Saldırıdan yaralı kurtulan anne G. Ç., "Bu cani bir kişiyi öldürmedi, 4 kişiyi öldürdü. Bizde yaşıyor sayılmayız. Adalet istiyoruz” dedi. Baba Zekeriya Ç. ise, "2 kızım vardı. Birini kaybettim. Bizde öldük. Evimize 25 metre kala katil oldu. Eşim G.’de 2 yıldan beri hastane hastane gezmektedir. Perişan oldu. Hem psikolojik hemde bedensel olarak zarara uğradık. Kararınızın adil olmasını bekliyorum” diye konuştu.

SEGBİS ile katılan sanık Suat T.’de son sözlerinde, "Kendime ve mesleğime yakışmayacak bu eylemimden dolayı pişmanım” diye konuştu.



MÜHEBBET VE 20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Suat T.’ye, Hatice Büşra Ç. hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis, anne G. Ç.’yı da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.